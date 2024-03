Kalev/Cramo, Pärnu ja Keila jooksevad värsket verd otsides ajaga võidu

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask kinnitas Postimehele, et nad on uue leegionäriga lepingule lähedal, kuid enne, kui kõik detailid pole paigas, ei taha ta tausta avada. «Mihkel (Kirves – toim) rassis väljakul kahe või kolme mehe eest ja tema kaotus on valus. Teeme praegu kõik, et saada 11. märtsiks see üks mängija kirja,» ütles Kask, et eesmärk on põhiturniiril kätte võideldud esikohta hoida.