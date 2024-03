Dopinguskandaal laastas Kärbi vaimu: ilma toetavate lähedasteta poleks mind võib-olla täna siin

Kärp rääkis juba toona, et ülestunnistuse järel langes justkui kivi tema südamelt . Viis aastat hiljem on ta sama meelt, kuid tunnistas, et veredopingu kasutamine jättis tema vaimsele tervisele tõsise jälje.

«Kui ma ei oleks sellega kunagi välja tulnud – saan küll vaid olekseid öelda – häiriks see mind siiani väga palju. Kõik tuli välja, pärast seda avaldust on järgnevad aastad olnud väga rasked just vaimse poole pealt. Kui mul poleks olnud kõrval nii toetavat pere ja neid sõpru, kes mulle alles jäid, võin ka öelda, et võib-olla mind ka enam täna siin ei oleks. See on iga sportlase jaoks, kes sellisesse kohta välja jõuab, vaimselt ülimalt keeruline,» vahendab ERRi spordiportaal suusasportlase öeldut.