VIDEO ⟩ Kalev Kruus vabandas Euroliiga mängija ees

Täna avaldati aga sport.tv3.ee portaalis uudis koos videoga, kus Kruus selgitas, et eksis nii tema, aga ka kohtunikud. Välja on toodud kuvatõmmis FIBA reeglistikust, kus seisab vabavisete alateema all: «Kasutada võib üks kõik millist meetodit, peamine, et pall läbiks rõnga ülevalt poolt või puudutaks rõngast.»