Ralliboss ootab pikisilmi endise tipptiimi naasmist

Tänavu sõiduautode turule tulev Lancia Ypsilon. Foto on illustratiivne.

Sel nädalal kinnitas ralliportaal DirtFish oma allikatele tuginedes kuulujutte, et legendaarne autotootja Lancia näeb kõvasti vaeva, et rallirajale naasta. Ralli Euroopa meistrivõistluste juht peab tõenäoliseks, et Lancia tulevane Rally2-auto võiks tuleristsed saada ERCs.