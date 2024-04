Rallimaailma üks kuumemaid kuulujutte tõmmati taas käima

Viimastel aastatel on WRC tugevaimas klassi osalenud vaid M-Sport, Hyundai ja Toyota. Vaat et igal hooajal sahistatakse mõne vana tegija naasmisest. Hiljuti oli taas juttu Lancia tagasitulekust , nüüd sahistatakse jällegi Subaru teemal.

«See on suur võimalus. See on osa minu tulevikuplaanist. See on väga oluline Subarule ja fännidele üle kogu maailma,» kommenteeris Tamou usutluses Motorsport Magazine'ile võimalikku naasmist WRC-sarja.