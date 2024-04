Välbe on kindel, et venelastel kulub naasmiseks vähemalt neli aastat

«Mis tingimustel saame tagasi pöörduda? Ainult võrdsetel alustel, nagu teised koondised. Ma arvan, et me ei saa järgmise kahe-kolme aasta jooksul tagasi tulla. Taastumine saab olema pikk ja raske. Nad isegi ei taha meid igal pool näha. Trondheimi linnapea ütles seda selgelt,» vahendas Välbet Venemaa portaal Championat.

Tõepoolest, Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on 2022. aastal Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud sanktsioonidest kinni pidanud. Mitmed Skandinaavia riigid on olnud Venemaa suhtes vägagi kriitilised. Nii viitaski Välbe 2025. aasta põhja-suusaalade MMi võõrustavale Norra linna Trondheimi linnapeale Kent Ranumile, kes veebruaris ütles kindlalt, et Venemaa sportlased pole Norrasse oodatud.