Latvala lasi samuti «sotsiaaldemokraatliku» revolutsiooni põhja

Viimastel kuudel on teemal sõna võtnud kõik tippsõitjad. Horvaatia ralli järel tuli kriitikat isegi Ott Tänakult, kes lõikas uuendusest enim kasu. Pahameelt avaldasid ka Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.

Meenutame, et neljandana lõpetanud eestlane teenis 20 silma, vaid punkti vähem võitjast. Teise-kolmandana lõpetanud meesest sai ta isegi punkti rohkem.

Soome portaal rallit.fi ristis uue punktisüsteemi «sotsiaaldemokraatlikuks» lahenduseks.

«Tegelikult on see väga hästi öeldud,» nõustus Latvala. «Kõige märkimisväärsem on, et võitmine pole enam oluline. Punktide vaates pole vahet, kas võidad või mitte. Tähtsaim on laupäeval ja pühapäeval stabiilselt sõita.»

Ta lisas: «Kui katkestad, kaotad kahe arvestuse punktid. See on täielik katastroof, sest vahe tagasi tegemine on väga keeruline.»

Latvala on veendunud, et nii ei saa pikalt edasi minna. «Midagi peab muutuma. Võitmist tuleb hakata väärtustama. Esikoha puhul peab teistest selgelt rohkem punkte teenima. Praegu pole poodiumikohal vajalikku väärtust. Neljas on nüüd väga hea olla, saad suuri punkte. Esikolmikusse jõudmist peaks kõrgemalt hindama.»