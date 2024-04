Neljapaat läheb EMil täna veele. Raja: nüüd näeme, kuidas päriselt uue paadiga hakkama saame

Enne seda on nelikul end võimalik võrrelda mitmel rahvusvahelisel jõuproovil, millest suunda näitav on kahtlemata EM.

«Treeningud on läinud hästi: oleme plaani jälginud, tervis on kõigil korras ja uue paadigi oleme suhteliselt hästi liikuma saanud,» rääkis meeskonna üks staažikamaid liikmeid Allar Raja sõudeliidu kodulehel antud intervjuus ning lisas, et EM on sõudetiimile väga oluline mõõduvõtt.