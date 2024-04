Ookeani taga hautakse salaplaani, et maailma seksikaim jalgpallur Euroopast endale napsata

Nimelt kirjutab Mehhiko spordiajakirjanik Fernando Esquivel, et kolm sealset klubi hauvad salaplaani, et 25-aastane šveitslanna teisele poole Atlandi ookeani meelitada. Väljaande Bettitude sõnul on kõnealused võistkonnad Queretaro FC, Club Leon ja Club America.

Kuigi võiks eeldada, et raha on see, millega Lehmann üle lombi meelitada, ei pruugi sellest piisata. Nimelt on šveitslanna suhtes Brasiilia meestekoondislase Douglas Luiziga, kes teenib samuti igapäevast leiba Aston Villa vutiklubis. Seega võib armastus Lehmanni ikkagi Briti saartel kinni hoida, see on vähemalt see, millele klubi poolehoidjad loodavad.