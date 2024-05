Aitäh, Robert! Rooba päästis teist päeva järjest Eesti koondise

Eestil on ülehomme ees viimane mäng Hiinaga ning esimese divisjoni A-gruppi me ei pääse. Seda rõõmu saab tunda vaid alagrupi võitja, voor enne lõppu hoiab esikohta kõik neli mängu võitnud Ukraina, kelle väravate vahe on suisa 27:1. Eesti on praegu kuue meeskonna hulgas neljas, millega on tagatud püsimajäämine B-gruppi.