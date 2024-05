Hokikoondise kapten Rooba: taas kõigil vägevatel kriitikutel suud kinni pandud

«Super võitlus, aga mängu lõpus näitasime jälle noore meeskonna rumalust. Nii vähe enne lõppu lubasime endale värava visata. Me peame õppima natukene seda, et kui värava viskame, siis kuidas me reageerime sellele. Inglise keeles öeldakse never too high, never too low ehk kui me värava viskame, siis läheb eufooria liiga suureks ja meie fookus hajub,» ütles Rooba usutluses ERRi spordile.