Eestlannad näitasid neid hüljanud peatreenerile hambaid, kuid ei hammustanud

Kohtumist kohapeal jälginud koondislane Kadi Kullerkann sõnas ETV2 otse-eetris, et tulemuses sai suuresti määravaks tõsiasi, et Orefice teadis ja tundis meie koondist läbi ja lõhki. «Seda oli ilmselgelt näha. Tal oli selge, mis me teeme mänguplaani mõttes ja ka meie mugavad rünnakusuunad ja -tsoonid. Selle võrra oli tal lihtsam enda kaitseplaani üles ehitada.»

Peatreener Andres Toobal: «Esimesesse geimi jätsime kogu emotsiooni. Olime pikalt ees, kõik justkui toimis ja siis üks suur serviseeria, millest me ei toibunudki. Läksime selle rütmiga edasi ja kahjuks tagasi ei tulnudki. Teine geim oli rünnaku poole pealt sellised numbrid, mida pole oma silmaga elu sees näinud - see oli päris jõhker. Me kaotasime lihtsalt oma pea. See on aga loogiline: kui emotsioonid saavad võitu, siis me ei suutnud enam positiivset mängu mängida.»