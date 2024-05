Götzises teiseks tulnud üllatusmees jätab medališanssidest hoolimata EMi vahele

Sihik oli Pariisi olümpia

«Mu peamine fookus on olümpiale kvalifitseerumine. Olen teadlik, et kümnevõistluses peavad kõik asjad õnnestuma ning alles siis, kui see juhtub, hakkan ma päriselt Pariisi peale mõtlema, kuid see mõlgub mul kindlasti mõtetes. Kui kõik tükid paika sattuvad, on 8260 punkti vägagi tehtav. Tunnen, et see on võimalik, eriti kuivõrd olen tänavu juba häid individuaalstarte teinud,» sõnas Roosen, kelle tippmarki kogusumma Götzise eel oli 8523 punkti.