Euroliiga finaalturniir: kas kuldne Real saadab vanakesed väärikalt pensionile?

Realil on küll oluline puuduja, põlvevigastuse tõttu on sunnitud turniirilt eemale jääma 29-aastane ääremängija Gabriel Deck (9 p, 1,1 rs, 3,2 lp), kuid seda kohta saavad paigata Guerschon Yabusele (10,7 p, 1,1 rs, 5,1 lp) ja eluhooaega tegev ja meeskonna kõige resultatiivsem mängija Mario Hezonja (13,7 p, 0,9 rs, 4,4 lp). Kõigi nelja meeskonna peale on tegemist sisuliselt ainsa olulise vigastatuga ja üldjoontes on tiimid hooaja otsustavamates mängudes kohal täisrivistuses.