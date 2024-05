Vägevas seerias edestab Aronit F1 poodiumimees

Paul Aron (Hitech) saavutas täna F2-sarja Monaco põhisõidus kolmanda koha, kuid sellest piisas, et tõusta punktitabelis esimeseks. Ühtlasi jätkas 20-aastane tallinlane vägevat seeriat, sest on jõudnud kõigil viiel etapil esikolmikusse. F2 ajaloos on Aronist vägevama seeria teinud vaid kaks sõitjat, üks neist on 2021. aastal üldvõitjaks tulnud ja teist hooaega F1 McLareni meeskonnas sõitev Oscar Piastri.