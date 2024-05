Finaali kaotanud Madridi Reali ootavad suured muutused, õng visati Venemaale

Põhiturniiril 34 mängust seitse kaotanud Hispaania gigant murdis veerandfinaalseerias 3:0 maha Vitoria Baskonia ning alistas seejärel Piraeusi Olympiacose. Kerge soosikuna mindi vastu ka esikohamatšile, kus aga kaotati 80:95 Ateena Panathinaikosele.

Reali edu valem on enamasti peitunud kogenud ja kokkumänginud koosseisus. Endiselt on satsis 40. eluaastatele lähenevad Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Sergio Llull ja Fabien Causeur. Polnud sugugi kaugel, et vana kaardivägi veab taas välja.

Aga iga asi saab ükskord otsa. Juba praeguseks on selge, et 11 tiitliga Euroliiga edukaimat klubi ootavad ees olulised muutused. Fernandez riputab suvel ketsid varna, Rodrigueze ja Causeuri jätkamise osas on suured küsimärgid. Vaid Llull on öelnud, et soovib jätkata.

Lisaks nimetatuile sahistatakse 2021. aastast satsi kuuluva tsentri Vincent Poirier' ning hooaeg hiljem liitunud ääre Mario Hezonja lahkumisest. Lõppemas on ka põhikeskmängija Walter Tavaresi leping.

Erinevate allikate info kohaselt on aga ka juba uute tulijate järjekord ukse taga. Hispaania meedia teatel on põhimõtteliselt käed löödud lõppenud hooajal Venemaa meistrivõistlustel Krasnojarski Jenissei särgis keskmiselt 25,7 punkti põrutanud Xavier Rathan-Mayesiga. 30-aastane Kanada tagamees on muu hulgas mänginud ka G-Liigas ja Kreeka kõrgeimas sarjas.

Lisaks olevat Reali sihikul viimastel aastatel Tel Avivi Maccabis säranud mängujuht Lorenzo Brown ning NBAst loodetakse tagasi meelitada korvialune mürakas Usman Garuba.