Aroni mänedžer: me ei taha tekitada Pauli ümber F1 survet

F1-karussell võistleb järgmisel nädalal Kanadas, kuid F2 jätkub suvise pööripäeva nädalavahetusel Hispaanias Barcelona ringrajal. Paul Aronile tuleb see iseenesest kasuks. F1 tähtsad ninad hoiavad aste madalamas toimuval silma peal ning kindlasti märgatakse ka tema edukat hooaja algust.

Pauli mänedžer on tema kuus aastat vanem vend Ralf Aron, kelle sõnul on Paul pannud end heasse positsiooni. Samas toonitab ta, et fookus tuleb hoida F2-l ning rääkida F1-tiimide huvist, on selgelt ennatlik.

«F2-hooaja algus on läinud hästi. Siit-sealt saab veel paari asja parandada ja ehk seeläbi on võimalik edumaad kasvatada. Praegu on meie kindel fookus F2s ja nõme oleks seda viia sealt kaugemale,» ütles Ralf Aron.

Väga paljud F2-sõitjad on tihedalt seotud mõne F1-meeskonnaga ning on nende reservsõitjad. Tänavu on Ferrari juunioriitmi kuuluv Aroni konkurent Oliver Bearman juba tuleristsed F1s saanud, kui pidi Saudi Araabia etapil hüppama Carlos Sainzist vabaks jäänud vormelisse, kes läks pimesooleoperatsioonile.

Aron oli kuni eelmise aastani Mercedese noortetiimis, kuid praegu ei ole ta ametlikult seotud ühegi F1-meeskonnaga. Mõistetavatel põhjustel ei saanud Ralf Aron kommenteerida, kas ja milline suhtlus on tal olnud F1-tiimidega.