Võrklaev Maarjamäe jalgpallihallist: survestamine ei tee Levadiale au

Levadia oli valitsuse otsuses nördinud, sest murrab kokkulepet inimestega, kes ei soovinud näha jalgpallihalli mälestusmemoriaali kõrval. Ministeerium täpsustas hiljem, et tegelikult ei ole nad meelt muutnud, vaid vastavalt riigieelarve reeglitele ei saa seda raha jalgpalliklubile eraldada, sest tähtajad on ületatud.

«Valitsuse ja Spordiklubi FC Levadia vahel 2021. aastal sõlmitud kompromisskokkulepe nägi ette, et klubi loobub jalgpallihalli ehitamise kavatsusest Maarjamäele, kuhu see ei mahu ega sobi.

Praegu on aasta 2024. Riigi eelarveraha kasutamisel kehtivad reeglid, rahandusminister ei saa lubada kaks aastat hiljem raha, mida pole eelarves enam ette nähtud. Eriti ajal, mil eelarve on sügavas defitsiidis ja kogu riik otsib kokkuhoiukohti. Ehk tegu ei ole valitsuse meelemuutusega, vaid reeglitest ja kokkulepetest kinnipidamisega,» selgitas Võrklaev.

Levadia on asjaajamisega kaks aastat hilinenud ning tegeleb täna raha nõudmisega, lubades selle mitte saamisel halli just Maarjamäele rajada. «Esiteks, ehitust planeerima hakates võtaks klubi suure riski, kuna detailplaneeringu on kohtus vaidlustatud nii Justiitsministeerium kui mementoühendused, leides, et mälestamisala kõrvale jalgpallikeskust rajada ei ole hea lahendus.