Dopingu tarvitamine tõi maailmarekordimehele ülipika võistluskeelu

Lisaks sellele on tühistatud kõik tema tulemused, mis saavutatud vahemikus september 2018 kuni mai 2023. 24-aastane sportlane jääb nõnda ilma kõikidest suurematest tiitlitest.

See tähendab, et Keenia jooksja peab loovutama 2019. aasta kergejõustiku MMil 10 000 m jooksu pronksmedali. Kui algselt pidanuks medal liikuma edasi tema kaasmaalase Rodgers Kwemoi kaela, siis viimane on samuti dopinguga patustanud. Nõnda kuulub pronksmedal hoopis esialgu viienda koha teeninud Etioopia jooksjale Andamlak Belihu.