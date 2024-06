EADSE kodulehel avaldatud võistluskeeldude dokumendis on juuni alguses lisandunud kaks nime. Kulturistid Andrei Abrossimov ja Regina Krukovskaja on vastavalt 20. ja 23. mail andnud dopinguproovi, mis on sisaldanud keelatud aineid või selle metaboliitide või markerite jälgi.