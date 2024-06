Meedia: Baskonia kaotab oma parima mängija

Nimelt on Miller-McIntyre’i lepingus väljaostuklausel, milles määratud summat on Belgradi Crvena Zvezda nõus tasuma. BasketNewsi allikate sõnul üritas Baskonia ameeriklasega uuesti läbi rääkida ja tema palka tõsta, kuid ei suutnud Crvena Zvezdast paremat pakkumist teha.

Baskonia on meie korvpallihuviliste tähelepanu all olnud juba mitu hooaega, kuid praegu on lahtine, kus klubis jätkavad oma karjääri Kotsar ja Raieste. Meedia andmeil on klubi vähemalt Raiestega uue lepingu sõlmimisest huvitatud. Lisaks otsib Baskonia uut peatreenerit.