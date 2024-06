PM ROOMAS Nelja aastaga eesti keele ära õppinud vasaraheitja kiikab EMil finaali ja isikliku rekordi poole

Nagu (endine) spordiajakirjanik Märt Roosna toona ameeriklast (esma)tutvustanud loos kirjutas, oli Eesti meeste vasaraheites aeg justkui seisma jäänud. «Kõigi aegade esikümnesse on sel sajandil murdnud üksnes Martin Lehemets, kes on 67.88-ga kümnes, üheksa parimat resultaati on sündinud 31–40 aastat tagasi,» kulgesid viis aastat tagasi kirja pandud read.