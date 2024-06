PM ROOMAS Puuduolev teivas EMil debüteerivat Müllat ei morjenda

«Pärast sisehooaja lõppus rääkisime treeneriga, et kui tahan võtta ka viienda aasta, siis mul tuleb ka see või järgmine hooaeg redshirt’ida. Kuna selg mulle niikuinii natukene muret tegi, siis otsustasime vahele jätta selle välihooaja, sest kõikide eelduste kohaselt olen järgmine aasta hüppajana ka paremas seisus,» selgitab ta.

Oma rolli otsuses mängis mõistagi ka tänavune, kahe tiitlivõistlusega vürtsitatud suvi. «Üks asi on oma kooli esindamine, kuid teine asi oma riigi. Eestit on ikkagi uhke ja au esindada ning pigem tulen ikkagi siia,» annab Mülla mõista, kus ta seisab tiitlivõistlused vs. NCAA küsimuses.

Marleen Mülla tänavune tippmark on 4.45. Foto: Eero Vabamägi

Oma otsusega, siirduda kolm aastat tagasi USA ülikooli õppima, on eestlanna siiski äärmiselt rahul. «100 protsenti! Seal on õppimine ja treenimine väga hästi ühendatud ja minule see sobib – käingi hommikul koolis ja pärastlõunal trennis. Tiim on samuti toetav ja trennikaaslased ja treener head, mingeid etteheiteid mul pole,» kiidab ta ameeriklaste, olgugi et äärmiselt võistlusterohket lähenemist.

Jõudes jutuga EMi juurde, siis siin on eestlanna eesmärk lihtne: hüpata nii hästi kui võimalik. «Arvan, et kui hästi hüppan, siis võiks finaalikoht reaalne olla, aga mingit pinget ma sellega endale peale ei pane,» sõnab ta.