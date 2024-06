Latvala andis Toyota tuleviku osas huvitava vihje

Neljapäeval selgus, et Rally2 klassis särav 22-aastane sõitja teeb juuli keskel Läti MM-etapil debüüdi kõrgeimas konkurentsis . Toyota hübriidmasinaga rajale tuiskavat Pajarit on ees ootamas helge tulevik.

Jaapani autotootjal on oma arenguprogramm, kust on näiteks tuule tiibadesse saanud Takamoto Katsuta. Aga... «Vaatame igal pool ringi, et leida andekaid sõitjaid. Toyota tahab noored sõitjad tippu viia,» viitas tiimipealik Jari-Matti Latvala, et neil võiks olla Pajariga suuremad plaanid.