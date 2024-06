PM ROOMAS Tiitlivõistlustel vaeslapse rollis olev poolmaraton pakub võimalusi lühema maa meestele

Latsepov nõustus vanema kolleegiga. «Täiesti nõus. Poolmaraton on keeruline ala, sest vajab nii vastupidavust kui ka kiirust. Niisama, tehes terve talv maratoni trenne, ei õnnestu poolmaratoni kiiresti joosta. Mina tegin maikuus kiiremaid lõike ja võistlesin ka 10 km distantsil - loodan, et see aitab, sest just kiirust on poolmaratonis vaja.»

Oma blogis tõi Nurme välja, et peamine põhjus, miks EMil pole kavas täispikk maraton, peitub tõsiasjas, et kahe kuu pärast on ees ootamas Pariisi olümpiamängud. «Kahte maratoni ühel suvel tippjooksjad ei saa joosta! Siiski jätavad mõned olümpialased Roomas osalemata. Näiteks Belgia maratoonar Koen Naert on öelnud, et kahte jänest korraga püüda ei saa, muidu on oht jääda mõlemast ilma.»

Leonid Latsepov mullu Tallinna maratonil. Foto: Tairo Lutter

Lõpetuseks sai oma 13. tiitlivõistlusel osalevalt Nurmelt uuritud, kas tiitlivõistlused on üldse maratoonarite jaoks olulised või tegelikult loevad rohkem kuus n-ö eliitmaratoni (Tokyo, Boston, London, Berliin, Chicago ja New York) ja nendel osalemine/võitmine?

«Kui rääkida endast, siis tiitlivõistlustel oma riigi eest võistlemine on igal juhul auasi,» sõnas ta ning pakkus, et ainult mõnes üksikus riigis maailmas pole see nii.

«Kui võtame 2016. aasta Rio olümpia, siis seal triumfeeris [keenialane] Eliud Kipchoge (ajaga 2:08.44), kuid kuu aega hiljem jooksid kaks meest Berliini maratonil maailmarekordi lähedase tulemuse. [Etioopialane] Kenenisa Bekele (aeg 2:03.03) ja [keenialane] Wilson Kipsang (aeg 2:03.13) olid siis need, kes võinuks olümpial rahulikult võidu eest rääkida, kuid nende jaoks oli raha olulisem,» tõi ta illustreeriva näite, kuid lisas seejärel veendunult, et enamike jaoks on ikkagi tiitlivõistlused olulisemad.