PM ROOMAS Heil EMi debüüdist: hullult ei põrunud, pigem tegi võistlus mind näljasemakski

«Kindlasti olnuks see parem, kui treener kohal olnuks, aga mul oli ka üks endine kuulitõukaja, kellega oleme koos laagrites käinud, abiks. Eks temagi teab seda tõukamise poolt, kuid kvalifikatsioonis pole ka liiga palju mõtet öelda [sportlasele], sest see ajab pea rohkem sassi,» kostis Heil.

Meie mehemüraka järgmiseks suuremaks sihiks on juuni lõpus toimuvad Eesti meistrivõistlused, enne mida kavatseb ta ennast proovile panna veel paaril-kolmel välisvõistlustel. «Eestikad on järgmine suurem eesmärk, sest seal on mängus head punktid,» viitas ta edetabelisüsteemile.

EMi eel avaldas Heil ühtlasi, et tänavune hooaeg on see, kus ta annab (tipp)spordile veel võimaluse. Kuidas vahetult pärast EMi tunne on, kas spordiisu suurenes? «Nagu ütlesin, siis see EM tegi tõesti kohati natukene näljasemaks. Annan sel suvel [spordile] võimaluse ja vaatame, kuidas hooaja lõpetan: palju võistlusi on veel ees.