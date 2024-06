PM ROOMAS Rauasaag ja liivapaber lahendasid Mülla teibamure, kuid EM-finaali ei aidanud

Ka võistlustel otsustas Mülla esimese hooga 4.50 peal kasutada vana teivast, kuniks kolmandaks katseks haaras saetud variandi. «Selle katsega tundsin, et see oli tõesti pehmem ja töötas, kuid paraku polnud mul kogemust selle teibaga, et kohe minna ja usaldada seda,» sõnas eestlanna, kes siiski ka kolmandal katsel lati maha ajas.

Kas sellisel juhul polnuks targem saetud teivas varem kasutusele võtta. Näiteks 4.50 teisel katsel? «Mõtlesime korra selle peale, aga esimene katse polnud nii paljulubav – [vana] teivas ei liikunud piisavalt hästi –, et teinuks selle otsuse. Samas see otsus jääb mõneti kripeldama, sest siis olnuks üks katse tehtud ja ma teadnuks, kuidas teivas käitub ja kolmandal saanuks proovida uuesti. Aga oleks on oleks,» ei hakanud Mülla ülemäära tehtut kahetsema.

Küll kiikas ta optimistlikult tulevikku, sest see üks katse süstis temasse tõepoolest kindlust, et 4.50 ja isegi 4.60 ületamine selle teibaga on võimalik. «Järgmine kord, kui sellega hüppan, siis on mul see enesekindlus ja teadmine olemas, et see liigub ja on pehmem. Nüüd tuleb see lihtsalt järgmistel võistlustel korralikult tööle saada,» sõnas ta.