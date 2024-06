PM ROOMAS Erm kiikab EMil medali ja ka Erki Noole rekordi poole

Tõsi, seda mis skooriga Itaalia pealinnas autasud välja jagatakse, mullu tippmargi 8484 punktini viinud Erm siiski prognoosida ei tihanud, lausudes enda kontekstis vaid: «Kui rekord teha, siis võib medali tuua küll.»

Seda, et ta enda vorm on hea, tõestas Erm mai keskel Götzises, kus tuli 8462 punktiga kolmandaks. Kas kolm nädalat tagasi toimunud kümnevõistlus(e väsimus) on praeguseks kehast pühitud?

«Enda arvates küll, jah. Kümme päeva pärast Götzist oli juba päris värske tunne ja selle põhjalt sain aru, et EMiks on kõik hästi,» sõnas Erm. Ka treeningute osas kinnitas ta, et sai neid muretult läbi viia: «Üks päev kand valutas, aga muidu oli enam-vähem.»

Johannes Erm Rekordigraafik 8484 punkti: 10,69 - 7.72 - 15.38 - 1.93 - 47,05 - 14,90 - 45.09 - 4.90 - 60.56 - 04.22,19 Tippmarkide kogusumma 8924 punkti: 10,64 - 7.98 - 15.72 - 2.04 - 46,97 - 14,19 - 49.39 - 5.10 - 60.56 - 04.22,19 Tänavused tippmargid: 10,64 - 7.90 - 15.72 - 2.01 - 48,08 - 14,27 - 45.18 - 5.10 - 55.42 - 4.27,17

Intervjuud kõrvalt kuulanud treeningpartner Risto Lillemets vangutas selle jutu peale küll muige saatel pead, kuid sõna sekka ütlema ei hakanud. «Eks ta ise teab paremini,» poetas kamraad siiski.

Siinkohal jätame tervise siiski sinnapaika ja liigume edasi alade juurde. Milliselt alalt ootab Erm kõige rohkem, mille osas on kõige suuremad murekohad?