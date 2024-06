PM ROOMAS Kolmandat tiitlivõistlust alt läinud Tugi treeningplaane muutma ei hakka: usun sellesse!

Viimast katset läks eestlanna, kelle tippmark on 60.65, virutama sootuks ehku peale. «Kuna oli must stsenaarium ja kaks X-i all, siis mõtlesin, et kolme X-iga ma seekord siit ei lahku,» viitas ta mulluse Budapesti MMi altminekule.

Tegelikult vahetult pärast oda lahti laskmist lootiski Tugi, et teele saadetud oda kandub 57.71 peale, mis oli täna finaali pääsemiseks vajalik. «Enda arust tundus, et see on see katse, mis võiks vähemalt 57-58 meetrit olla. Aga juu jäi hoojooksu kiirusest veidi puudu: tõmbasin lõpus tagasi ja hakkasin käega viskama,» välkanalüüsis ta viimaseks jäänud viset.