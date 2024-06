PM ROOMAS Avapäeva järel medalimängus püsiv Erm asjadest ette ei rutta: 1500 m eel näeme

Erm alustas EMi 100 meetri isikliku rekordi 10,60ga, millele lisas kaugushüppes 7.91 ja kuulitõukes 14.99 - seda, mida ta nende alade kohta arvas, saab lugeda SIIT.

Pärast lõunapausi läks meie mees kõrgushüppes üle 1.99st ning päevale pani punkti järjekordse isikliku rekordiga: 400 m uued tippnumbrid on 46,81.

Kas unelmate avapäev? «Lihtsalt väga hea,» sõnas Erm stoilise rahuga esmaspäeva õhtutundidel.

Johannes Erm läks kõrgushüppes üle 1.99st. Foto: Eero Vabamägi

Aladest rääkides tunnistas Erm, et kuivõrd rekordvõistlusest on tal kõrgushüppes all 1.93, jäänuks ta EMil 1.99 ületamisega kindlasti rahule. Ent... «See 1.99 hüpe oli võib-olla isegi 2.05 hüpe. Oleks võinud järgmistel kõrgustel sama hüppe teha, aga natukene lagunes ära,» sõnas Erm, kes erinevalt teibast ja kaugusest hüppab kõrgust parema jalaga.

«Kuna vasakuga hüppan teivast, kaugust ja panen ka odas blokki, siis saab see kõvasti stressi. Nõnda riskide maandamiseks hüppan kõrgust paremaga ja siiani on see ka töötanud,» selgitas ta.

Tõsi, seda mõneti ebastabiilselt, nagu ta ka ise osutas. «Häid hüppeid küll tuleb, aga mitte stabiilselt - näiteks 1.90 hüpe oli nii kole! Iseenesest tekkis mul kõrgushüppega paar mõtet, mida treeningul uurida-puurida ja arvan, et olümpiaks on varu sees. Õigetel kõrgustel tuleb lihtsalt oma ära teha,» kostis ta neljanda ala kohta.

Kuigi kõrgushüpe tõi Johannes Ermile plussi, oli sealgi koledaid hetki. Foto: Eero Vabamägi