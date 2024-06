PM ROOMAS Rekordikursil Erm püsima jäänud Noole rekordi kohta: seekord nii, ei kripelda

«Proovikatsel oli nii, et sealt, kus alustasid hoojooksu, oli tuul vastu, aga seal, kus oli pakk, juba tagant. Siis tekkis tunne, et peab sammumärki kaugemale panema – nõnda pakule päris pihta ei saanudki,» selgitas ta.

Noole püsima jäänud rekord teda kripeldama aga ei jäänud. «Tean, et kui mõned asjad teinuks paremini ära ja tuulega vedanuks, siis oleks see olemas olnud, aga seekord nii,» lausus Erm.

Nagu Erm varemgi on öelnud, siis enda punkte vaatab ta kümnevõistluses alles enne viimast ala ehk 1500 m jooksu eel. Kui ta kuulis aga, et on võrreldes rekordigraafikuga 45 silmaga plussis, sõnas ta muigamisi. «Noh, siis on ju hea.»