PM ROOMAS Katkestanud Õiglane: mõtlesin tuleviku peale, aga olümpiaks on see põlv okei!

Janek Õiglane areenilt lahkumas. Tol hetkel oli tal mõttes veel jätkamine... Foto: Eero Vabamägi

Kui esialgu kardeti juba siis, et meie mees katkestab, siis esialgu tuli siiski teade, et seda ta ei tee. End möödus veel nii 50 minutit, misjärel osutus see ikkagi reaalsuseks. Mis vahepeal siis juhtus/muutus?

«Kui kõrguse lõpetasin, siis mõtlesin, et tahaksin hea meelega ka 400 m joosta. Aga kui panin külma peale, siis tõmbas jala nii kangeks, et sain aru: siin pole mõtet hakata punnitama,» avas Õiglane tausta.

Ta jätkas: «Ma ütlesin lõunal, et annan endast parima, et kõrgushüppes ikkagi starti tulla. Üritasingi, aga... see hüpe 1.84 peal oli tegelikult väga hea - võinuks isegi 1.90 hüpata. Siis mõelnuks äkki isegi, et teeks edasi. Aga praegu kaotasin nii palju punkte, et mul pole võimalik niikuinii kusagile kõrgele tulla.

Kui mõelda tuleviku peale, siis oleksin põlve lihtsalt katki teinud - kas sellel oleks mõtet olnud? Arvan, et tegin tuleviku osas õige otsuse. Praegu, jah, on põlv okei, aga mul on valuvaigistid ka all. Ma lihtsalt ei näe mõtet hullult läbi valu teha,» sõnas nelja ala järel rekordigraafikule (8524) 219 punktiga kaotanud Õiglane.

Janek Õiglane langetas katkestamisotsuse Pariisi olümpiat silmas pidades. Foto: Eero Vabamägi

Õiglane lisas, et tema esialgne jätkamise plaan nägi sealjuures ette kogu kümnevõistluse lõpuni tegemist - seda läinuks tarvis ka Pariisi olümpiat silmas pidades -, mitte ainult 400 meetri jooksmist.