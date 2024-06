PM ROOMAS Õiglase kohale tekkisid küsimärgid: tunne ja vorm on mmmuah, aga see põlv...

«Ei-ei, kõrgushüppes tulen ma kindlasti starti,» kostis Õiglane resoluutselt. «Ma pole see mees, kui midagi on viga, siis kõnnin lihtsalt eemale. Lähemegi nüüd [füsioterapeut Risto] Jamnesega möllama. Kindlasti annan endast kõik, et õhtuks valmis olla.

Kui saan tänase päeva tehtud, siis homme on lihtsam – pole ala, mis kehvemaks või valu suuremaks teeb. Kõrgushüpe on see suurim riskikoht. See, et seal hakkab tunda andma, on tavaline – juba 10–12 aastat on valu olnud-läinud. Ma lootsin lihtsalt, et kaugushüppes sellist momenti ei teki.»

Janek Õiglane ei kavatse võistlusele veel selga keerata. Foto: Eero Vabamägi

Täpsemalt teeb Õiglasele häda siis hüppaja põlv: patella ehk põlvekeder surub end kõõlusele peale. «See pole otseselt vigastus, aga lööb kõõluse nii hellaks, et see ei taha töötada ja vajub natukene läbi. Eks meil tuleb leida nüüd viis, kuidas kõõlus võimalikult pehmeks ja mõnusaks saada, et kõrguseks valmis olla,» püsis Õiglane siiski optimistlik.

Seda seepärast, et tulemuste mõttes on ta igati okeis hoos. «Vorm ja olemine on mmmuah, nagu itaallased ütlevad. Tõesti, ülimõnus on olla. Lihtsalt mingi … põlv, uuuh,» väljendas ta siirast frustratsiooni.

100 m jooksu ja kuulitõukega jäi Janek Õiglane rahule. Foto: Eero Vabamägi

Kui rääkida teistest aladest, siis 100 meetrit läbis Õiglane 10,97ga, kuulis läks parimal katsel kirja 14.76. «100 oli väga mõnus. Minu puhul olen kõigega, mis alla 11 sekundi, väga rahul. See tähendab, et vorm ja kiirus on hea.

Kuulitõuge on jällegi ala, kus olen viimased kaks aastat treeningutel kõige rohkem maadelnud. Ilma naljata, ma ei saa vahepeal isegi 13 meetrit kätte. Tunne on küll hea, aga lihtsalt ei pane tehniliselt asju kokku. Seega kõik üle 14.5 on väga hea, 14.76 lausa tipp-topp,» lõpetas Õiglane esmaspäevalõunase kiirkokkuvõtte.

Kümnevõistlus kolme ala järel. Foto: Kuvatõmmis