PM ROOMAS Õiglane ootab EMi ja teivashüpet: mul on süda paha juba sellest 5.10 peal olemisest

Olgu, päris alati see nii pole läinud, sest näiteks 2022. aasta Oregoni MMil astus Õiglane vigastuse tõttu kõrvale. Ent nagu praeguseks teame, oli see ainuõige otsus, sest kuu aega hiljem riputati talle Münchenis kaela EM-pronksmedal.

Lisaks on dekatleedil ette näidata veel MMi neljas, kuues ja kuues koht. Mis on see «miski», mis just tiitlivõistluste puhul Õiglast sütitab? «See on ikkagi hooaja tähtsaim võistlus, erinevate maade sportlaste kohalolu, publik…» alustab ta vastamisega, misjärel lööb aga käega.

«Ma ei oska tegelikult isegi öelda. Mul lihtsalt tekkib mingi hea tunne sisse, mida ma ei saa Eestis või USAs võisteldes. Ma ei tea, mis selle võlu on, aga nii lihtsalt on. Ka praegu on õhkkond juba selline mõnus – tunne, et suur võistlus tuleb. Ma tõesti ootan juba seda,» vuristas Õiglane vastuse kokku.

Janek Õiglane Rekordigraafik 8524 punkti: 10,94 - 7.47 - 15.08 - 2.02 - 48,41 - 14,51 - 40.85 - 5.10 - 70.45 - 04.23,42 Tippmarkide kogusumma 8773 punkti: 10,89 - 7.47 - 15.50 - 2.05 - 48,41 - 14,33 - 45.94 - 5.19 - 72.46 - 04.23,43 Tänavused tippmargid: 11,00 - 7.18 - 14.73 - X - X - X - 43.19 - X - X - X

Kui enamik kümnevõistlejad seavad endale võistluste eel punktilisi eesmärke, siis Õiglase lähenemine on teine – tiitlivõistlustel loevad ikkagi kohad. «Punktisumma on küll tore, aga tulemus on lõpuks ikkagi tähtsam,» kostab ta.