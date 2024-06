Rovanperä avaldas ühe oma eluunistuse

2022. aastal osales Ogier WECi etappidel ja ka legendaarsele Le Mansi 24-tunni sõidul. Toona jättis 40-aastane prantslane aga ringrajakarjääri ootamatult katki ja hooaja viimastel etappidel ei võistelnud. Ta tõi põhjenduseks, et soovib veeta rohkem aega perega, kuid tegelikult polnud ka tema tulemused kõige kõrgemast klassist. Ogier põhjendas, et ringrajasport vajanuks temalt täit pühendumust, kuid ta polnud selleks valmis.

Rovanperä tunnistas, et Le Mansi kestvussõit kuulub tema unistuste sekka. «Olen alati tahtnud ringrajal sõita ja mul on mõned unistused, nagu Le Mansi või Nürburgringi kestvussõit. Kuid kõigepealt vaatame, kuidas Porsche Carrera Cup Beneluxi võistlused lähevad,» jäi ta väljaütlemistes tagasihoidlikuks, vahendas rallit.fi.

WEC-sarja uustulnukate testid korraldatakse hooaja lõpus. Toyota on seal esindatud oma GR10 hübriidautoga, mis on end kestuvssarjades tõestanud. «Ma tõesti tahaksin seda testida. On näha, kui hästi on Toyota WEC-sarjas hakkama saanud. Kõigepealt peame simulaatoris testi tegema ja kõik sõltub sellest. Selle autoga sõitmiseks peab olema piisavalt kiire,» ütles Rovanperä.