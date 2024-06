Vehklemisliidu president Lehise juhtumist: Katrina on olümpiavõitja, aga meil on neid neli

«Ei, aga Katrina on üks olümpiavõitja, meil on neli olümpiavõitjat. Ja nüüd on küsimus selles, et meil on praegu kuus maailmatasemel tippvehklejat. Kujutage ette, meil on praegu niimoodi, et kuus – kõik on Euroopa meistrid, kõik on maailmameistrid, neli tükki on olümpiavõitjad. Differt, number üks, on eelmise aasta Euroopa individuaalne pronks, tal peaks olema õigust ju kaitsta seda tiitlit või kõrgemale. Meil ei ole ühtegi ala Eestis, kus oleks selline tase või selline probleem,» rääkis ta ERRi spordile.