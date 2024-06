Rootslased süüdistavad itaallasi kodusel kergejõustiku EMil korruptsioonis

«Pole okei omadele nii ilmselgelt eelist anda. Keegi peab selle lõpetama. Paistab, et ka koondiste juhtidel pole murede korral midagi teha. Kui kohtunikud on korrumpeerunud, siis kuhu saab üldse pöörduda?» küsis Tregaro sotsiaalmeedias retooriliselt.

Rootslased on korralikult turris, sest vaat et iga päev tuleb tegeleda mingi jamaga. Kohtunike toast on erinevatel põhjustel läbi käinud Henrik Larssoni (100 m), Samuel Pihlströmi (1500 m) ja Erik Erlandssoni (200 m) juhtumid.