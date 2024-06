PM ROOMAS Ebaõnnestunud teatenaiskond: kahju, et nii läks, aga nägime, et Eesti rekord on meis olemas!

Ann Marii Kivikas hüüdmas Kreete Verlinile «hop», et too käe taha paneks.

Mõningal määral pakkus meie teatenelikule aga lohutust tõsiasi, et viimase vahetumise õnnestumise korral kukkunuks Roomas ilmselt Eesti rekord (44,21). «Kreeklaste aeg oli 44,23 ja meie olime neist ees. See annab meile enesekindlust – teame, et meil on see aeg sees olemas!» üritas Verlin jääda positiivseks.