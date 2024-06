Pisarais Lehis: kas meil üldse on Eesti vehklemist, kui me niimoodi edasi läheme?

Pressikonverentsil osalesid lisaks advokaat Parindile ka Lehise treener Nikolai Novosjolov ja mänedžer Indrek Madar. Viimane lisas, et vaatamata raskustele treenib Lehis vastavalt plaanidele edasi. Nii ka teisipäeva hommikul ja õhtupoolikul. Ta lisab, et Lehis on olnud vaimselt päris katki. «Ma veel ei teadnud, kas see pressikonverents toimub. Ma ei kahtle täna tema võimetes. Aga ta ütles mulle, et teeme selle ära, sest võib-olla on mõni Eesti sportlane veel samas olukorras.»

Novosjolov tõdes samuti, et olukord on raske, aga Lehis on pidevalt tööd jätkanud. Advokaat Parindi ei tea, millal Harju maakohus otsuse langetab, aga sellist taotlust tuleb menetleda viivitamatult. On lootust, et juba kolmapäevaks võiks esialgne vastus, nn õiguskaitse saabuda. Kui lahend on positiivne ollakse EMiks valmis, aga kui negatiivne, siis vähemalt omaltpoolt on kõik tehtud, lisas Novosjolov.

EMile sõitvasse koondisesse kuuluvad praeguse seisuga Nelli Differt (33-aastane), Irina Embrich (43), Erika Kirpu (31) ja peatreeneri valikul Julia Beljajeva (31). 29-aastane Lehis toonitas, et muretseb Eesti vehklemise pealekasvu pärast.

«Meil on tükk tühja maad. Tahan neile (noortele - toim) öelda, et vehelge edasi, andke endast parim, ja loodetavasti ei pea teie selliste asjadega tegelema. Olen mõelnud, kas meil on üldse enam Eesti vehklemist, kui nii edasi läheb. Kui üritame omadele pidevalt jalga taha panna.»

Pressikonverentsil uuriti Lehiselt, et ega ta pole skandaali valguses mõelnud mõne teise riigi esindamisele. «Ei ole. Nagu ühes EOK videos koos Anett Kontaveidiga rääkisin, siis Eesti lipp on kõige ilusam ja riik kõige parem. Kuigi vahel tundub, et siia sind ei tahetud. Kui siia lisandub kättemaks, kibestumus... Siis lihtsalt võetakse üks inimene... Ma pole esimene, keda kiusatakse. Mul lihtsalt viskas üle. Ma olen näide, mis saab siis, kui vastu hakkad.»