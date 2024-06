Varem tundmatu kümnevõistleja, kes murdis end maailmarekordimehe varjust välja

Gletty kümnevõistlejana

Dekatleet on öelnud, et tema jaoks on võistluste alguses kõige olulisem teha hea soojendus, sest see tagab hea energiaga alguse kogu ülejäänud võistluseks. Kõige ebakindlam on mees teivashüppes ja kõige rohkem arenguruumi näeb ta sprindidistantsidel. «Teivashüpe on see ala, et isegi kui oled heas vormis, võib seal endiselt kõike juhtuda,» ütles Gletty enda komistuskivi kommenteerides. Ka kettaheites näeb Prantsusmaa kümnevõistleja tohutut arengupotentsiaali.