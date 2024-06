INTERVJUU Euroopa meister Johannes Erm: ma lihtsalt uppusin emotsioonidesse!

Holgeri tunnete kohta ma ei oska kommenteerida, aga eks me kõik unistame suurelt.

Millest selline julgus need unistused ka välja öelda? Sest teie vanemad ütlesid samuti, et varem te selline polnud: siis oli jutt ikkagi «lähen annan endast parima ja vaatab, mis saab»-tüüpi.

Ma arvan, et see on sellest, et nüüd pole paar aastat suuremaid tagasilööke olnud ja on kindlust juurde tulnud. Eks ma alati lähen annan endast parima ja vaatan, mis juhtub, aga praegu on juba selline tunne, et nüüd on medalid mängus.

Kümnevõistleja Johannes Erm andis eelmise nädala alguses toimunud pressiüritusel selgelt mõista, et tema tahab kodumaale tuua medaleid. Mitmuses! Foto: Marko Mumm / EKJL

«Kui palju» on küll loll küsida, sest see eeldaks justkui protsentvastust, aga võib vist julgelt öelda, et selle praeguse tõusu taga on teie n-ö tiimilähenemine Holger Peeliga: kasutada igal alal eraldi treenereid?

Jaa. Mina arvan, et see on väga-väga suur faktor, just minu jaoks. See toob erinevust treeningule. Trenni on lihtsam teha, energiat on juures, mitu silmapaari jälgib. Ja nüüd, kui Risto Lillemets on ka pundis, on treeningud veel lihtsamalt läinud.