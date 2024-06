Mida tähendaks Tänaku karjääri lõpetamine Eesti MM-rallile?

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava tunnistab, et kui 2020. aastal pandeemia kiuste esimest korda MM-rallit korraldati, siis aitas sellele kindlasti kaasa fakt, et Tänak oli aasta varem tulnud maailmameistriks.

«Kui kunagi rääkisime, et toome WRC-ralli Eestisse, eks meid peeti ikka hulludeks. Öeldi, et tabletid tuleb ära võtta. Lõpuks, erinevate asjade kokkusattumisel, tuli see Eestisse ja esimene etapp õnnestus hästi.

Selleks, et esimest korda MM-etapp saada, mängis kindlasti rolli, et meil oli valitsev maailmameister. Riik oli kiire reageerima, erasektori toetajad tulid appi – kõik tükid olid ja on ka praegu olemas. Ainukesed, kes ei saanud asjadest enne meie esimest MM-etappi aru, olid promootor ja FIA (rahvusvaheline autoliit – toim), kes vaatasid päris imelikult, et nüüd hakkame sellesse väiksesse Eestisse tulema,» meenutas Aava.

Loe ka: Naftariigi ülipikk leping WRCga raskendab Eesti väljavaateid

Endine rallisõitja on kindel, et nüüdseks on olukord muutunud. «Oleme WRCga järjest lepingut pikendanud ja seis on teistsugune. Ma arvan, et meil on nüüd kindel koht selles ringkonnas. Nad saavad aru, mis me teeme, miks me seda teeme ja mis on meie kvaliteet, mida me saame sarjale juurde pakkuda.»

Urmo Aava Foto: Eero Vabamägi