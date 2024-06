Naftariigi ülipikk leping WRCga raskendab Eesti väljavaateid

WRC muutub tugevamaks

Rallide rotatsioon juba mõnel määral töötab. Pikalt ERC-rallit korraldanud Läti saab järgmisel kuul esmakordselt võõrustada WRCd ning neist vabaks jäänud EM-sarja koha sai endale aastaks Eesti. 2025. aastal on WRC-karussell jälle Lõuna-Eestis, kuid mis saab kaugemas tulevikus, on lahtine.

Aava vaatas kaugemasse tulevikku ning usub, et kui WRC-sari saab tugevamaks, tuleks see igal juhul Eestile kasuks, isegi kui MM-etapp ei toimuks siin iga-aastaselt. «See tähelepanu, mis sellega siis kaasneb... Sellised turud nagu Lähis-Ida, riigid, kus võib olla on mootorispordihuvi, siis sealt võetakse kaasa kümneid või sadu miljoneid huvilisi. Lisame siia Põhja-Ameerika ja USA, üle 300 miljoni inimese.»

Alates 2020. aastast MM-sarja kuulunud Rally Estoniat on kõvasti toetanud riik ja kohalikud omavalitsused ning tähelepanuta ei saa jätta ka erasektorit. Aava sõnul on see ainuõige, sest ühel hetkel hakkab see kõik tagasi tooma. «Alguses on valus, midagi võetakse ära, aga lõpuks kui seisvast veest murtakse välja, siis see tegelikult annab nii palju juurde,» ütles Aava.

Aava Saudi Araabia MM-etapist: seal tuleb väga äge ralli

WRC promootori tegevdirektor Jona Siebel ja Saudi Araabia print Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal allkirjastasid juuni alguses kümneaastase lepingu WRC-ralli korraldamiseks Lähis-Ida riigis. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava arvab, et 2025. aastal esmakordselt WRC-rallit võõrustav Saudi Araabia saab selle korraldamisega hakkama, sest juba praegu on seal võimalused suurepärase võistluse korraldamiseks olemas.

Üks pool on muidugi raha, kuid ka võimalike rallikatsete iseloom on Lähis-Ida riigis imekspandav. «Käisin umbes kolm aastat tagasi kohalikul autospordiliidul külas. Mul oli võimalus seal piirkonnas liikuda, kus nad kavatsevad WRC-ralli katseid korraldada. Seal on liivakõrb, kuhu võiks midagi ehitada, aga tegelikult on see riik nii suur, et seal on ägedaid kohti väga palju.

On selliseid väga kõva põhjaga, kiireid ja loogilisi teid, nagu Lõuna-Eesti kruusateed. Siis on kivimäed nagu Sardiinias, aga nagu veel jõhkramaid. Mõned lõigud meenutavad Kreekat, on katseid, mida saaks teha jõeorgudes. Ma usun, et seal tuleb väga äge ja vaheldusrikas ralli. Kahtlemata midagi uut,» arvas Aava.