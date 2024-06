Katrina Lehis kommenteeris kohtulahendit: see on pettumus, edasine on lahtine

«On väga valus näha, kuidas sportlane, kes on andnud endast pika aja jooksul kõik ja veelgi rohkem, kes on Eesti teine number, heas vormis ja teotahteline, visatakse lihtsalt kõrvale nagu eikeegi. See on väga valus ka treenerile,» lausus Novosjolov.

«Uskusin ja lootsin siiralt, et meie kaasusel on potentsiaal saada Eesti spordiõiguse oluliseks pretsedendiks, puhastades Eesti spordikorralduse kultuuri,» lausus advokaat Parind. «Kahjuks see lootus ei realiseerunud. Alaliit sai rohelise tule sisuliselt kontrollimatule vassimisele ja omavolile. Eriti alarmeeriv on kohtu sedastus, et isegi kui mingite reeglite olemasolu jaatada, siis võinuks alaliidu juhatus need viimasel hetkel ikkagi kõrvale jätta.

Rahvusvahelises Spordiarbitraažikohtus (CAS), kuhu meie praegu kaevata ei saanud, poleks selline mõte kindlasti käiku läinud. CAS on korduvalt öelnud, saades aru spordialaliitude monopoolsest jõupositsioonist, et ka neile kehtivad õiguse üldpõhimõtted, sealhulgas õiguspärase ootuse kaitse, ning seepärast ei saa viimasel hetkel mängureegleid muuta. Tänane areng ainult kinnitab akuutset vajadust luua ka Eestisse keskne spordiasjadele spetsialiseerunud vahekohus,» ütles Parind.

Katrina Lehise tiimi liige Indrek Madar kommenteeris, et lootus esialgse õiguskaitse saamiseks sai sellega läbi. «Kohtumenetlus on alles alanud, kohus ei teinud praegu lõplikku lahendit. Menetlus jätkub ja leian, et see lahend on oluline kogu Eesti spordisüsteemile. Ühtlasi asume nüüd analüüsima, kuidas edasi. Katrinale tekitatud ülekohut kahjuks päriselt rehabiliteerida ei saa,» sõnas ta.

Eesti naiskonna koosseis EMiks: Nelli Differt, Irina Embrich, Erika Kirpu ja peatreeneri valikul Julia Beljajeva.

Vehklemise Euroopa meistrivõistlused toimuvad 18.–21. juunini Šveitsis.