Erki Noolega puust ja punaseks: kümnevõistluse võrrandis on tohutult muutujaid

Meil on aga läbi ajaloo teinud seitse meest üle 8500 punkti ning vahepeal oli kaheksal mehel tegevsportlastest isiklik rekord üle 8000 silma. See tähendab, et me teeme midagi õigesti. Loodan, et me ei jää selle eufooria valguses loorberitele puhkama ega unusta, et järjepidevuse hoidmiseks peab noortega iga päev tööd tegema,» manitseb omanimelist kergejõustikukooli juhtiv Nool.