Keenia jooksjate supertulemustele jätavad pitseri lõputud dopinguprobleemid

Dopingut ei tarbita medalite võitmiseks

Kergejõustikueetikat jälgiv Athletics Integrity Unit'i (AIU) juht Brett Clothier ütles probleemi analüüsides, et Keenia puhul ei seisne dopingu tarvitamise juurpõhjus üldsegi mitte riigi dopingulembelises käitumises. Selle asemel on Keenia sportlastel kujunenud ajalooliselt välja väga suur kiusatus tarvitada dopingut, et nii enda sportlikke saavutusi parandada.

«Valdav osa sadadest Keenia treeningväljakutelt tulevatest jooksjatest ei treeni mitte maailmameistrivõistluste ja olümpiamängude kuldmedalite nimel, vaid nende esimene eesmärk on end võimalikult kiiresti vaesusest välja joosta,» sõnas Clothier probleemi analüüsides. Mees lisas, et Keenia sportlased võtavad oma majanduslike vajaduste rahuldamiseks erakordseid riske.

Keenia antidopinguagentuuri töö muudab keeruliseks ka see, et kui teistes riikides on enamjaolt kõikide pikemate jooksualade peale kokku üks või kaks sportlast, kes on potentsiaalselt võimelised medalikolmikusse tulema, siis Keenias on sadu kesk- ja pikamaajooksjaid, kes võivad triumfeerida väga paljudel jooksualadel. Seetõttu tuleb pidevalt testida väga palju sportlasi, mis on majanduslikult väga kulukas.