KES TA ON? Teises klassis mõõga haaranud Embrich on poodiumidel käinud juba 26 aastat

12-aastaselt otsustas Embrich keskenduda aga vehklemisele ja jättis iluvõimlemise sinnapaika. Tagantjärele targana öeldes ainuõige otsus, sest lisaks äsjasele Euroopa meistri tiitlile on tallinnlanna ju ka olümpiavõitja ja maailmameister!

Esimene täiskasvanute medal tuli 2002. aastal

Seda, et ta on fenomenaalselt hea vehkleja, demonstreeris Embrich juba juunioride seas, kui tuli 1999. aasta EMil individuaalselt hõbedale. Samas vanuseklassis pistis ta naiskonna koosseisus taskusse veel ka MM-hõbeda (1999) ja kaks EM-pronksi (1998 ja 1999)

Kuigi lõviosa autasudest ongi tulnud naiskonna koosseisus, on tal ette näidata ka neli individuaalset medalit (MM-hõbe ja -pronks, EM-kuld ja -pronks). Kokku on Embrich tiitlivõistlustelt teeninud 14 medalit – 1 x OM-kuld, 1 x MM-kuld, 3 x MM-hõbe, 1 x MM-pronks, 3 x EM-kuld, 2 x EM-hõbe, 3 x EM-pronks, –, millega on Eesti aegade edukaim olümpiasportlane.