GALERII Kodumaale jõudnud Eneli Jefimova tähistas EM-kulda pitsaõhtuga

Kuldmedalitest oli see talle teine, esimene riputati kaela seitse kuud tagasi Rumeenias Otopenis toimunud lühiraja EMil, kui ta oli samamoodi nobedaim 100 m distantsil. Kas kahel kuldmedalil on tema jaoks ka vahe?

Jefimova mõtleb veidi, misjärel vastab: «Detsembrikuine lühiraja EM-kuld oli ehk natukene emotsioonirikkam, sest siis ei läinud ma starti sellise favoriidina ja see [kuld] tuli ootamatult. Praegu olen ma mõistagi samamoodi õnnelik ja väga rahul, aga emotsioone oli siis ehk veidi rohkem. Samas olen õnnelik, et nüüd õnnestus mul favoriidina starti minnes oma töö kenasti lõpuni teha. See kuldmedal on samamoodi suur rõõm.»