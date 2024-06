IML Kolm Euroliiga klubi, kus võiks maanduda Maik-Kalev Kotsar

Paris Basket

Euroliiga uustulnuka koosseisu kohal ripub küsimärke. Teekonnal tippu on peatreener Tuomas Iisalo juba Bonni ajast (alates 2021) korvi all usaldanud Saksa kvaliteeti – Leon Kratzer ja Michael Kessens –, kes ei kuulu Euroopa nimekamate tegijate sekka. Aga soomlasest juhendaja hindabki osati teisi väärtusi kui mõned teised.

Kratzer ja Kessens pole mingisugused Josh Nebo sugused põrkepallid, vaid tugevad juurikad, kelle trumpideks on lauavõitlus, kaitsemäng ja kõrge korvpalli IQ. Kaks viimast on ka Kotsari plusspooled, ent lauas on tal pahatihti vajaka jäänud agressiivsusest.

Tuomas Iisalo. Foto: MARCUS BRANDT/DPA/Scanpix

Prantsusmaa pealinnaklubi võitis möödunud hooajal Euroopa tugevuselt teise-kolmanda sarja EuroCup'i, millega lunastati pääse Euroliigasse. Parisi mäng oli ääretult tempokas, punkte visati palju, aga samas rõhuti kaitses agressiivsusele. Skoorid võisid kasvada mõlemalt poolt kõrgeks, aga see ei tähendanud, et omal poolel hätta jäädi – lihtsalt rünnakuid oli nii palju.

Muide, kui Prantsusmaa meistrivõistlustel hõbemedali teeninud Paris teenis eelmisel hooajal tohutult kiitust oma kiire rünnaku eest, siis peatreener Iisalo selgitas intervjuudes, et tema jaoks algas võistkonna edu just kaitsest, mis andis võimaluse tempot suruda.