OTSEBLOGI Poola ralli: Tänak alustas katsevõiduga, tõsiseks madinaks läheb homme

Poola oli viimati MM-kalendris 2017. aastal, kuid turvalisusprobleemi tõttu visati nad sarjast välja ning ehkki tänavu ollakse taas rallikarusselli võõrustamas, on see ühekordne projekt ning järgmisel hooajal neid kalendris pole.

Poola teed on teada-tuntud oma kiiruse ja voolavuse poolest ehk vaatemängu peaks jaguma omajagu. Sellise iseloomuga trass on kindlasti vesi näiteks Tänaku veskile, sest just säherdustel teedel õppis ta Eestis sõitma.